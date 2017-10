Rashkovski: Vetëm 2-3 persona nga ato që nuk kanë ardh në punë kanë pasur fakultet të kryer

Sekretari gjeneral i qeverisë Dragi Rashkovski në intervistën e tij të fundit ka folur mbi të punësuarit në sekretariat që kanë marë pagë e nuk kanë shkuar në punë, transmeton Zhurnal.mk

“I kam ftuar të gjithë që të bisedoj për shpërndarjen e tyre në vende të punës sipas kualifikimeve, vetëm 2-3 prej tyre kanë pasur fakultet të kryer, të tjerët kanë qenë me të mesme, i kam pyetur nëse dinë gjuhë angleze vetëm një prej tyre ka thënë po, kam biseduar në gjuhën angleze dhe i kam propozuar të dërgoj aty ku ka pasur nevojë për kuadër, dy javë më pas nuk ka ardhur në punë, kur e kam pyetur pse më ka thënë se do të solidarizohet me të tjerët dhe nuk do të punojë”, ka thënë Rashkovski.

Ai ka thënë se për momentin masa disciplinore ndaj tyre është pauzuar për shkak të shpalljes së zgjedhjeve lokale.