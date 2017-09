Revzion marrëveshjeve për tokën shtetërore

Një ish zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë në mënyrë të kundërligjshme ka lidhur marrëveshje për dhënie me qira të tokës shtetërore bujqësore, thotë ministri aktual i bujqësisë, Lupço Nikollovski. Për t’i dhënë fund, siç thotë ministri, shpërndarjes joligjore të tokës shtetërore, revizorë të brendshëm në disa muajt e ardhshëm do të inspektojnë mënyrën se si është ndarë toka. Revizorët, fillimisht do t’i kontrollojnë shpalljet e fundit dhe marrëveshjet e lidhura për qira, ndërkaq do të kontrollohen edhe marrëveshjet e 11 viteve të fundit.

Do të ndërmarrim një sërë aktivitetesh që do të duhet të vërtetojnë edhe një pjesë tjetër nga procedura, jo vetëm pjesën e shpalljes së konkursit, ligjshmërinë e asaj se si është zbatuar procedura, por edhe kontroll nëse ajo tokë është punuar, a e shfrytëzon atë tokë ai që e ka marrë me qira dhe për atë merr subvencione, ose ia ka dhënë tjetër kujt me qira- deklaroi Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë.

Nikollovski thotë se tashmë janë ngritur procedura për ndërprerjen e marrëveshjeve për ata qiramarrës që për tokat e tyre nuk kanë paguar qira, por edhe për të gjithë të tjerët që tokën e ndarë nuk e kanë punuar, ose ua kanë dhënë për ta punuar personave tjerë. Përveç revizion, një delegacion i Bashkimit Evropian së bashku me ekspertë nga Banka Botërore do t’u ndihmojnë ekipeve të Ministrisë së Bujqësisë për gjetjen e parregullsive rreth ndarjes dhe mënyrës së marrjes së subvencioneve bujqësore. Përndryshe, gjatë kohës kur ministri aktual, Nikollovski ishte zëvendësministër në qeverinë kalimtare, pati publikuar informacione që tokë shtetërore bujqësore kanë marrë edhe funksionarë aktualë, deputetë, pronarë të televizioneve, shefa të kabineteve të një pjese të ish funksionarëve si dhe funksionarëve aktualë. Për momentin, Ministria e Bujqësisë ka rreth 7 mijë marrëveshje për qiradhënie të tokës shtetërore bujqësore.

Verica Pavlovska