Rikthehet ne toke astronautja Peggy Whitson (Foto & Video)

Astronautja rekordmene Peggy Whitson është rikthyer në Tokë orët e vona të së shtunës, pas fluturimit hapësinor që e katapultoi atë në vendin e parë për kohëqëndrimin në hapësirë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, transmeton Televizioni Koha.



Qëndrimi 665-ditor jashtë planetit tonë i Whitsonit, nga të cilat 288 ditë krejtësisht e vetme, e tejkalon çdo qëndrim të mëparshëm të një astronauteje amerikane apo nga ndonjë vend tjetër i botës.Whitson u nis nga Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës vetëm pak orë më herët, së bashku me një amerikan dhe një shtetas rus. Kapsula “Soyuz” u ul në Kazakistan pak pas lindjes së diellit këtë të dielë, kur në SHBA ishte ende natë.Ajo vendosi disa rekorde teksa qëndronte në orbitë: astronautja më e vjetër në botë në moshën 57-vjeçare dhe astronautja femër më me eksperiencë me 10 fluturime hapësinore.

Ajo u bë gjithashtu e para femër që komandonte stacionin hapësinor dy herë radhazi, që pas nisjes së saj në këtë mision nëntorin e vitit të kaluar.Whitson, një biokimike, vendosi një ritëm disi të pakapshëm në të trija ekspeditat e saj në stacionin hapësinor, duke kërkuar të bëhen më shumë studime shkencore. Shkencëtarët në tokë thanë se, shpesh ishte tejet e vështirë të vazhdohej me të. Ajo madje eksperimentoi edhe me ushqimin në hapësirë, duke u përpjekur të përfshinte edhe picat në vaktet standarde të ushqimeve të ngrira atje.

Whitson u mendua se do të rikthehej në qershor, pas rreth gjysmë viti në hapësirë, por kur pa të lirohej një vend në “Soyuz”, ajo rrëmbeu mundësinë për të qëndruar në orbitë edhe për 3 muaj të tjerë. Ndërkohë, vetëm një amerikane tjetër, e reja Scott Kelly, ka kaluar më shumë kohë në hapësirë në një mision të vetëm.