Rriten tensionet në BDI, Teuta kërcënon kryesinë qendrore

Sipas disa portaleve në gjuhën shqipe sot në mbledhjen e kryesësë qendrore të BDI-së në Reçicë të Vogël ka pasur ngritje të tensioneve.

Teuta Arifi ka kërcënuar kryesinë e BDI-së se nëse nuk e kandidojnë për kryetare të komunës, atëherë motra e saj Besa Arifi do të dale kandidate e LSDM-së në Tetovë, njoftojnë nga BDI. Shumica e anëtarëve të kryesisë janë për Ibrahim Deharin, sepse ai është përkrahur nga të gjitha nëndegët, por Arifi ka vetëm përkrahjen e Ali Ahmetit dhe LSDM-së.

“Nuk me nxirni mua për kandidat do të dalë motra ime kandidate per LSDM-ën.” ka thënë Arifi, shkruajnë portalet në gjuhën shqipe në Maqedoni.

Për kundër të gjitha shpekulimeve përsëri ju dha amini që Kryetarja Teuta Arifi të garojë për Komunën e Tetovës