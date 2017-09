Sabajdin Izeiri kandidat i PDSH për Gostivarin – (FOTO & VIDEO)

Partia Demokratike Shqiptare ka zyrtarizuar kandidatin për komunën e Gostivarit dhe bëhet fjalë për anëtarin e kryesisë qendrore nga kjo parti, politokologun nga Çegrani, Sabajdin izeiri. Në kuvendin e mbrëmshëm është theksuar se izeiri është person autoritativ, ndërsa për bartës të listës së këshilltarëve komunal është caktuar Vildan Memeti, inxhinier i elektros nga Gostivari, transmeton Televizioni Koha.

Punimet e këtij kuvendi i ka ndjekur nga afër kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi i cili foli për zhvillimet politike para zgjedhjeve lokale.

Poashtu mbrëmë në Dibër Partia Demokratike Shqiptare mbajti kuvendin e degës me çrast për kandidat të PDSH-së për komunën e Dibrës u zgjodh Petrit Klenja, kurse për bartës së listës të këshilltarëve, Alti Sela. Partia Demokratike Shqiptare dega Negotine-Vrapcishte zyrtarizoi kandidatin per kryetar ne kete komune.Kandidati i PDSH-se per komunen Negotine-Vrapcishte,Sami Aliu. Bartesi i listes se keshilltarve te PDSH ne komunen e Negotine-Vrapcishte eshte Adem Saliu. /Tv Koha/