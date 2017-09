Shmangni këto gabime kur lani rrobat në lavatriçe

Rrobat me pulla. Duhet të mbani mend që kopsat e këmishave t’i zbërtheni. Përndryshe të gjitha kopsat do bien, dhe rrobat do t’ju prishen.

Klasifikimi jo i duhur i rrobave. Përveç se duhet marrë parasysh ngjyra e rrobave, ju po ashtu duhet t’i kushtoni vëmendje edhe llojit të materialit apo pëlhurës së rrobave. Për shembull, materiali nga leshi polar i bagëtive duhet të lahet veçmas. Dhe mos harroni, ju nuk duhet t’i përzini peshqirët me rroba me fibra sintetike.

Duke përdorur shumë zbardhues. Zbardhuesi bënë që zbutësi të bëhet më i paqëndrueshëm dhe mund të prishet shumë lehtë, e që është arsyeja kryesore se pse ju duhet t’i lani rrobat në ujë të valuar. Ju mund ta bëni këtë duke marrë një tigan të madh dhe duke shtuar në të dy pika të lëngut të limonit. Kostumet e notit nuk duhet larë në një rrobalarëse. Kostumi i notit, pantallonat e shkurtra për gara dhe rrobat e tjera të bëra nga materialet elastike apo aelestone nuk duhen larë në rrobalarëse. Mënyra më e mirë për pastrimin e tyre është t’i lani ato me duar në ujë të ftohtë. Mos e lini rrobalarëse të ‘pushojë’ për një kohë. Disa përdorues preferojnë ta lënë rrobalarësen e tyre të pushojë pasi që mendojnë se pas disa cikleve të larjes ajo mund të prishet. Megjithatë, kjo është e pavërtetë dhe e gabuar. Duke e përdorur rrobalarësen pa pushim reduktohet në një masë të madhe konsumimi i tepërt i energjisë pasi që unazat e ngrohjes kërkojnë shumë më pak energji për t’u ngrohur pas ciklit të mëparshëm të larjes. Mos e përdorni vetëm një cikël për larjen e jastëkëve dhe batanijeve. Nëse i lani jastëkët me pupla dhe batanijet në një rrobalarëse, puplat mund ta mbajnë shkumën, kështu që sapuni mund të qëndrojë brenda jastëkëve. Larja e rrobave pa i klasifikuar së pari jashtë. Njëra nga detyrat më të lodhshme pas larjes së rrobave është gjetja e çorapeve që përputhen me njëra-tjetrën. Pse nuk përpiqeni që së pari t’i lani vetëm çorapet? Përdorimi i zbutësit për larjen e peshqirëve. Këto komponime kimike e zvogëlojnë kapacitetin e absorbimit (thithjes) së peshqirëve kështu që është më mirë që ju mos ta përdorni fare atë.

Mos futni shumë rroba në të njëjtën kohë në rrobalarëse. Ju nuk duhet ta mbingarkoni rrobalarësen tuaj me shumë rroba pasi që kjo mund të çojë në prishjen e saj.

Larja e xhaketave kundër shiut dhe xhaketave me kapuç në mënyrë të gabuar. Për ta parandaluar prishjen dhe humbjen e strukturës së tyre ju duhet t’i vendosni tre topa tenisi në rrobalarëse. Ata po ashtu do t’iu ndihmojnë që ta hiqni qafe shkumën.

Mos përdorni detergjente shumë të shtrenjtë dhe zbutës po ashtu. Shumica e detergjenteve kanë zëvendësues të lirë shtëpiak. Kripa mund t’i bëjë rrobat tuaja të shndrisin nga bardhësia, dhe po ashtu ndihmon në eliminimin e njollave dhe shkumës. Sapuni i rrobave, i largon njollat shumë mirë. Lëngu i limonit mund të përdoret për t’i bërë rrobat më të buta dhe po ashtu më aromatike.

Kushtoni shumë vëmendje pastërtisë së rrobalarëses. Është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje të veçantë rrobalarëses tuaj. Mos harroni se në shumë raste detergjenti është i lëvizshëm. Ju duhet t’i kushtoni vëmendje mbetjes së detergjentit në të dhe ta pastroni atë. Mos e mbyllni rrobalarësen tuaj pas ciklit të larjes, dhe kështu ajo do të thahet. Një herë në vit është e rëndësishme të bëni një cikël pastrimi me ujë të nxehtë dhe me uthull, Kjo do të ndihmojë në parandalimin e prishjes së rrobalarëses tuaj!