Shoqata VEPRA ndihmon nxënësit me pajisje shkollore – (FOTO & VIDEO)

Shoqata Kulturore Humanitare Vepra edhe këtë fillim vit shkollor ka ndarë ndihma në shkollat fillore të komunës së Bogovinës.

Në kuadër të projektit “Ndihmë nxënësve në nevojë 2017” të realizuar nga shoqata Vepra përfshinë shpërndarjen e çantave me të gjitha materialet e nevojshme shkollore dhe si i tillë targeton nxënësit e familjeve skamnore, respektivisht rastet sociale.

Me këtë rast, janë shpërndarë 100 çanta me materiale shkollore në pesë shkollat fillore komunale të Bogovinës. Qëllimi i këtij projekti është eliminimi i të gjitha pengesave materiale, të cilat në raste të caktuara ndikojnë në demotivimin e nxënësve përgjatë procesit edukativo-arsimor, zbutja e varfërisë dhe përafrimi i nivelit ekonomik të nxënësve për t’u ndjerë edhe ato të barabartë me shokët e tyre të klasës dhe stimulimi i nxënësve për dije.

Drejtorët janë shprehur mirënjohës për këtë ndihmë që u është ndarë nxënësve.

Isak Ramadani – Drejtor i shkollës Dervish Cara

Safet Ramadani – Drejtor i shkollës Abdyl Frashëri

Për dallim nga vitet e kaluara numri i pakove-është rritur numri në 100 pako dhe është shtuar edhe çanta si element përbërës i materialeve shkollore, thonë nga shoqata.