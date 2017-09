Si duket edhe për Shekerinsën shqiptarët janë të padëshiruar në njesitë elite të MM-së

Ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska, arsyeton se për shkak të periudhës specifike, punësimet e reja në mënyrë absolute janë të ndaluara në cilën do përbërje, qoftë ajo e armatës ose ajo civile.

“Kjo periudhë e dini se është specifike, në këtë periudhë në mënyrë absolute janë të ndaluara çfarëdo qofshin punësime të reja dhe për këto arsye as në përbërjen e armatës, as në përbërjen civile nuk ka punësime të reja. Vetëm ushtarët profesionist të cilët deri më tani kanë pasur marrëveshje për punë, të cilëve u skadon marrëveshja dhe bëhen marrëveshje të reja, megjithatë punësime të reja nuk kemi”, ka thënë ministrja e mbrojtjes, Radmilla Shekerinska.

Në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes, në njësitet elitare ushtarake numri i shqiptarëve është thuajse zero, ndërkaq në njësitin special “Ujqit” nuk ka të punësuar asnjë shqiptar. Gjendja e përfaqësimit të shqiptarëve në njësitet speciale të ARM-së, vazhdon të mbetet e njëjtë prej shumë vitesh.