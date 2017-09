Si te perdorni aloe vera per te hequr papasertit te dhembet

Sot ne do të flasim për aloe verën si një mjet që do ju ndihmojë të zgjidhni problemin e pllakës dentare.

Xheli i aloe verës ka veti antibakteriale dhe ndryshon mjedisin acid i nevojshëm për zhvillimin e mikroorganizmave. Lëngu natyral i aloes balancon pH dhe parandalon formimin e pllakës dentare.

Përbërësit:

• 2 lugë xhel aloe vera (30 g)

• Gjysmë gote qelqi me ujë (125 ml)

Përgatitja:

• Vendosni dy përbërësit në një blender. I përzieni për disa sekonda në mënyrë që ata të bashkohen mirë me njëri-tjetrin.

• Shpëlani gojën, mundësisht dy herë në ditë, pas larjes së dhëmbëve tuaj.