Si të shkëlqeni lugët, pirunët dhe mjetet e kuzhinës me këta 2 përbërës

Kjo recetë është një shpëtim për të gjithë ju që keni në shtëpi lugë, pirunë apo mjete të tjera gatimi të cilat nuk pastrohen kurrë si duhet. Ju nevojitet vetëm…

Përbërësit:

Letër alumin

1 filxhan çaji ujë

1 lugë gjelle sodë buke

1 lugë gjelle kripë

½ filxhan çaji uthull

Hapat:

Hidhni ujin në tenxhere të ziejë. Kombinojeni me ingredientët e tjerë dhe trazojeni. Shtoni uthullën pasi uthulla përshpejton procesin. Hidhni lugët dhe pirunjtë në tenxheren që po zien dhe lërini të ziejnë për 4 minuta dhe me një garuzhde nxirrini dhe vendosini në lavaman të shpëlahen në ujë të ftohtë. Ato do të shkëlqejnë./Femra.net/