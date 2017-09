Takimi i ministrit Duraku me ambasadorin Bejli

Sot, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraku, zhvilloi një takim pune me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë Xhes Bejli.

Në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin e deritashëm midis dy shteteve, i cili tregoi rezultate të shkëlqyeshme, me ç’rast me sukses u realizuan shumë projekte dhe programe në sferën e mjedisit jetësor si dhe për bashkëpunimin e ardhshëm që korrespondon me prioritetet e USAID-it për R. e Maqedonisë.Transmeton Televizioni Koha.