Të famshmit e suksesshëm që injoroheshin nga shokët e klasës kur ishin në shkollë (Foto)

Nëse dikush do t’i kishte treguar këto foto të papërshkruara të shkollës, se çfarë do të dukeshin në moshë madhore, ndoshta nuk do të kishin besuar syve.

E kjo ka ndodhur me një numër jo pak të vogël të yjeve të famshëm.

Sot, Bright Side ju prezanton me një listë të të famshmëve, transformimi i të cilëve ka ndodhur nga një fëmijë i zakonshëm që injorohej nga shokët dhe që shikonte vetëm mësimet, në një yll ndërkombëtar,

Një djalosh i ndyrë, Jake Gyllenhaal nuk është bërë vetëm një aktor i talentuar, por edhe një thyes i zemrave. Ai rregullisht kryeson listat e beqarëve më të mirë dhe meshkujve më të nxehtë dhe më të bukur në planet. Ai tashmë ka marrëdhënie me gjysmën e yjeve femra në Hollywwod, por asnjë bukuri ende nuk ka arritur ta pushtojë zemrën e tij për mirë.

Richard filloi të shfaqej në filma në moshën 11-vjeçare, kur ai po fillonte të hiqte qafe faqet e tij të plogësht. Kulmi i karrierës së aktrimit Madden erdhi me rolin e Robb Stark në serinë televizive “Game of Thrones”. Edhe ai si shumë fëmijë të tjerë kur ishte në shkollë injorohej nga shokët e klasës.

Ju mund ta keni të pamundur këtë gjë për ta besuar, por Dave Lizewski i ashpër dhe i ngathët nga filmi “Kick-Ass”, u shndërrua në një aktor të padhëm, i cili fitoi më pas shumë role të rëndësishme në filma. Vajzat në shkollë thjeshtë gaboheshin për dukjen e tij.

Josh Peck u bë falënderimi i famshëm për të luajtur adoleshentët e tallur në seritë komedi si “Drake and Josh”. Pastaj një ditë ai punësoi një trajner personal, shkoi në një dietë, dhe shpejt u kthye në një individ të dobët dhe të bukur. Performancat e fundit të filmit të Josh përfshijnë karaktere në “The Wackness” dhe “Red Dawn”.

Në ditët e tij të shkollës, ky Superman i ardhshëm kishte një pseudonim: “Cavill i shëndoshë”. Epo, Henry, ku janë të gjithë këta lojtarë tani.

Është shumë e vështirë të imagjinohet që këto foto tregojnë të njëjtin person, por më mirë ta besoni! Këngëtarja dhe kompozitori britanik, Craig David, jo vetëm që pushtoi listat e muzikës në botë, por gjithashtu fitoi luftën me veten për të arritur trupin e përsosur.