U vendos numri që partitë do të kenë në fletvotime

Komisioni Shtetëror për Zgjedhjet ka caktuar numrat rendor me të cilat partitë politike do të garojnë në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 tetor.

Koalicioni Aleanca për Shqiptarët –2,

Lëvizja BESA – 14,

BDI – 3,

Pdsh -15

Aleanca për shqiptarët -9

Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE – 7

Koalicioni i udhehequr nga LSDM -19

GROM -12

PPD -17

Koalicioni Së Bashku për Gazibabë, e udhëhequr nga BESA- 5

Koalicioni për Manastir e udhëhequr nga BDI Aleanca edhe Besa -4

E majta -16

Partia narodno dvizenje za makedonija -6