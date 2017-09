Uje i gazuar per nje fytyre te paster

Trajtimi I fytyres me uje te gazuar e ka origjinen nga Japonia dhe Korea. Ata ishin te paret qe e kane perdorur si trajtim fytyre.

Studimet tregojne se benefitet e kesaj terapie jane te jashtezakonshme ne bashkepunim me disa ingredient te tjere te shendetshem per fytyren.



Benefitet e ujit te gazuar per fytyren

-Kjo terapi mund te perdoret shume thjeshte dhe ne cdo kohe.

-Sa here ndiheni te lodhur dhe doni te ndiheni plot gjalleri mjafton te beni kete terapi dhe do te ndjeni diferencen.

-Bashkon fibrat e kolagjenit duke I dhene qendrueshmeri lekures.

-Ndihmon ne pastrimin e poreve

-Eshte e pershtateshme per te gjitha tipet e lekures.

-Nuk shkakton asnje efekt anesor apo irritim per lekuren.

Si vepron kjo metode trajtimi?

Flluskat e ujit te gazuar ndihmojne ne dergimin e oksigjenit ne pore duke nxjerre jashte papastertite e duke lene pas nje lekure te paster e te shendeteshme. Gjithashtu kjo metode rrit qarkullimin e gjakut I cili zbardh fytyren.

Nder benefitet me kryesore te ketij trajtimi mund te permendim:

-Hidraton lekuren

-Balancon

-Rrit qendrueshmerine

-Kontrollon sekrecionet e yndyres

-Eskofilon

-Pastron



Si ta perdorim kete metode ne pastrimin e fytyres?

-Lekurat normale dhe te yndyrshme

Mbushni nje ene me uje te gazuar dhe mbani fytyren ne te rreth 10-20 sekonda. Per fytyrat normale rekomandohet te kryhet njehere ne jave dhe per ato te yndyrshme dy here ne jave.

-Lekurat e thata dhe sensitive

Mbushni nje ene me uje te gazuar dhe uje natyral ne porcione te barabarta dhe mbajeni fytyren rreth 10-20 sekonda. Rekomandohet vetem nje here ne jave.

Nese e provoni kete trajtim per nje muaj rresht do te shihni ndryshimin dhe do te shikoni sesi fytyra juaj do te shkelqeje.