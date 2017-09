Zaev arsyeton shkurtimin e buxhetit për prokurorinë

Kryeministri Zoran Zaev arsyeton shkurtimet në buxhetin e vitit 2017 për Prokurorinë Publike. Sipas tij, mbi gjysmë milion eurot e shkurtuara nga buxheti i organit të akuzës janë para të destinuara për lëndë të caktuara, por që deri në ditën e rishikimit të buxhetit, njëjtat nuk janë zbatuar.

Një numër i lëndëve dhe artikujve që ishin parashikuar, as nuk kishin filluar dhe as nuk kishte mundësi të realizoheshin. Nëse për shembull për realizimin e një lëndë janë parashikuar 2 milion euro, në ditën kur është bë rishikimi i buxhetit, realizimi ka qenë 0, 5 ose 7 për qind dhe konsideruar se këto mjete nuk realizohen aspak. Të gjitha kapacitetet realizuese, Qeveria dhe ministria e Financave do t’i ndjek me mjete financiare- deklaroi kryeministri Zoran Zaev.