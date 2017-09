Zaevi e Gruevski i ’duan’ shqiptarët. Ja çka thotë Menduh Thaçi

Fushata për zgjedhjet lokale në Maqedoni tashmë ka filluar. Dy partitë kryesore maqedonase si asnjëherë më parë synojnë votat edhe në vendbanimet shqiptare, njofton agjencia e lajmeve INA.

Retorika e tyre është zbutur tejmase gjersa flasin për shqiptarët dhe të drejtat e tyre elementare.

Lidhja Social-demokrate që drejton Qeverinë, edhe në pushtetit lokal do të vazhdojë me retorikën e zgjedhjeve të fundit parlamentare duke u angazhuar siç thotë “për jetë në Maqedoni”, apo “për një shoqëri për të gjithë”.

LSDM-ja pretendon që këtë koncept ta zhvillojë në partneritet me BDI-në e Ali Ahmetit, me të cilën është në koalicion qeveritar.

“Këto zgjedhje janë zgjedhje të personaliteteve dhe me të drejtë qytetarët kërkojnë kuadro me kualitet të lartë, për të cilët do të votojmë. Ne duam që konceptin tonë për jetë në Maqedoni, apo një shoqëri për të gjithë, ta vazhdojmë edhe në nivelin lokal. Ne ofrojmë zgjidhjet më të mira, si me kandidat ashtu edhe me programe. Ne si partner qeveritar do ta mbështesim njëri-tjetrin në disa komuna”, ka deklaruar Zoran Zaev, kryeministër dhe kryetar i LSDM-së.

Madje Zaev ka nxjerrë edhe kandidatë shqiptarë në disa komuna, në të cilat shënoi rezultat të mirë në zgjedhjet e 11 qershorit.

Për çudi, shqiptarët janë involvuar edhe tek partia e Nikolla Gruevskit.

Muhamed Ameti do të jetë nënkryetar i Shkupit, nëse Koce Trajanovski fiton mandatin e tretë për kreun e Qytetit të Shkupit.

Duke folur për bashkëpunimin me partitë shqiptare, Gruevski ka thënë se kanë qenë të hapur edhe si parti për anëtarësimin e tyre.

Ndërsa për kryeministrin aktual, Zoran Zaev me të cilin kanë bashkëpunim shqiptarët, ai tha se do të tradhtohen nga ai.

“Zaev është “i lexueshëm” nga maqedonasit, por edhe shqiptarët do ta lexojnë atë, do ta ndjejnë në shpinë. Vetëm prisni”, tha ai.

Gruevski tha se i emëruari, zëvendëskryetar i Shkupit, është shqiptar dhe është nga partia e tij VMRO – DPNE.

“Kemi anëtarë që janë shqiptarë, nuk janë të shumtë, janë me qindra, megjithatë i kemi. I emëruari për zëvendëskryetar është nga partia jonë e deri më parë ka qenë profesor i shkollës së mesme dhe drejtor në lagje. Ai ka dal në pension para pak kohe dhe kemi menduar se është mirë ta propozojmë. Ne nuk kemi paragjykime, por jemi të paragjykuar nga ana e shqiptarëve. Ai më tej ka thënë se LSDM nuk do të mundet të fitojë besimin e qytetarëve të Maqedonisë.

Thaçi: Klani i maqedonasve synon territoret shqiptare

Partia Demokratike Shqiptare që drejtohet nga Menduh Thaçi thotë se pala maqedonase përmes partnerëve shqiptarë në qeveri synon të ngushtojë, siç shprehet, hapësirat e banuara me shqiptarë.

“Ne jemi jashtëzakonisht të interesuar që shqiptarët në këto zgjedhje së bashku me aleatët e tyre, të ngadhënjejnë në të gjitha territoret e tyre. Klani i maqedonasve punon me shumë angazhim që në këto zgjedhje në disa komuna ku nuk janë shumicë të fitojnë kandidatët e tyre. Ata duan që ta shtrydhin territorin, ta zvogëlojnë territorin ku jetojnë shqiptarët, që territori i maqedonasve të rritet në 93 apo 94 për qind”, ka deklaruar Thaçi në konventën partiake duke lavdëruar kandidatët e partisë së tij për kryetar të komunave “si më të mirët që kanë pasur ndonjëherë shqiptarët”. (INA)