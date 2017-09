Zeqirija Ibrahimi: Kush nuk i mban premtimet, nuk e meriton besimin tonë

Të dashur qytetarë të Çairit,

Ashtu siç ju paralajmëruam dje, sot po vazhdojmë përsëri të komunikojmë me ju për çështje që kanë të bëjnë me Çairin.

Para se të flasim për temën e sotme, do të më lejoni ta falënderoj pushtetin komunal të Komunës së Çairit, sepse sapo ne e përfunduam konferencën e djeshme, ata na e shtuan edhe një argument se ne kemi të drejtë. Ata, meqë e shohin Komunën si organ të Partisë që e ka pushtetin komunal, edhe reagimet partiake i bëjnë në emër të institucionit të Komunës së Çairit. Kështu edhe dje reagimin ndaj nesh, ku nuk kishte asnjë përgjigje se pse kanë mashtruar dhe gënjyer për 12 vjet, e kishin bërë në emër të Komunës së Çairit, edhe pse reagimi kishte të bëjë jo me institucionin e Komunës, por me partinë që e ka pushtetin komunal. Prandaj dua t’i falënderoj që po na ndihmojnë në këtë fushatë. Të dashur qytetarë, kjo është Komuna e Çairit, që është e kapur peng nga Partia, të cilën ne do ta çlirojmë më 15 tetor.

Ndërkaq sot jemi këtu për diçka tjetër. Pushteti aktual i Komunës së Çairit në fushatën e vitit 2013 pati premtuar se këtu, në parkingun e Teatrit dhe në hapësirën pas ambulancës, do të ndërtojë garazh në kate. Dhe, kur jemi këtu ne përsëri i kemi dy pyetje:

A i shihni diku ju këto parkingje në kate?

Dhe, meqë përgjigjen tashmë e dimë të gjithë, pyetja tjetër është:

Nëse dje kryetari i Komunës nuk e ka mbajtur premtimin, pse qytetarët sot duhet t’i besojnë kandidatit tjetër të po kësaj partie?

Nëse një herë gënjen dhe e thyen premtimin, gjithë jetën mbetesh gënjeshtar, ndërsa nëse gënjen 12 vjet rresht dhe pa fund herë, kjo bëhet detyrë e vështirë për t’u llogaritur edhe për matematikanët më të mirë.

Për fund ju premtojmë se kaosin me parkingjet do ta zgjidhim detyrimisht në katër vitet e ardhshme me planin e ri që do ta hartojmë vetëm për parkingjet në Çair, e që do të bëhet vetëm pasi ta kemi pasqyrën reale se a kanë lënë ndonjë pronë të pauzurpuar publike këta mjeshtër të abuzimit me pronën publike. Ne nuk premtojmë gjëra vetëm për të marrë vota, sepse ne nuk e kemi ndër mend ta braktisim Çairin pasi ta kryejmë mandatin. Ne angazhohemi për një jetë të re në Çair.

Shihemi nesër. Kështu deri në çlirimin e Çairit.

Zeqirija Ibrahimi

Kandidat për kryetar i Komunës së Çairit

nga Lëvizja BESA