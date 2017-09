Zvicra fiton lehtësisht dhe vazhdon primatin në Grupin B para Portugalisë – (VIDEO)

Përfaqësuesja e Zvicrës fitoi me rezultat 0-3 ndaj asaj të Letonisë.

Ashtu edhe siç pritej ky ishte një takim i lehtë për zviceranët, ku në formacionin startues kishin pesë lojtarë me shqiptarë.

Golin e parë për mysafirët e shënoi Haris Seferovic në minutën e nëntë, pastaj shënoi Blerim Xhemaili (55′), i cili kishte humbur një penallti në pjesën e parë.

Dhe në fund shënoi mbrojtësi i Milanit, Ricardo Rodriguez (58′) nga pika e bardhë.

Ndërsa, në takimin tjetër të Grupit B fitoi edhe Përfaqësuesja e Portugalisë.

Portugezët në krye me Cristiano Ronaldon fituan ndaj Hungarisë me rezultat 0-1.

Golin e vetëm në takim e shënoi Andre Silva (48′) pas asistimit nga Ronaldo.

Situata në Grupin B pas tetë ndeshjeve: Zvicra pinë me 24 pikë, e ndjekur nga Portugalia me 21 pikë, kurse Hungaria vazhdon në pozitën e tretë me 10 pikë, ashtu si Letonia të fundit me tre pikë.