1240 persona u ndaluan pa leje për vozitje – (FOTO & VIDEO)

Gjatë tetë muajve të këtij viti, 1240 persona janë ndaluar duke drejtuar automjetet të ndryshme pa leje për vozitje. Këto janë të dhënat e Policisë së Tetovës, prej nga theksojnë se ky numër është rekord në vitet e fundit ku janë kapur vozitës që drejtojnë automjete pa leje për vozitje.Kësisoji, fëmijë të shkollave fillore drejtojnë automjetet e prindërve të tyre.Ata me të njejtat shkojnë në shkollë dhe qarkullojnë nëpër rrugët e qytetit. Sipas policisë të dhënat janë alarmante sepse në ditë ndalohen dhjetë persona pa leje për vozitje me automjete, transmeton Televizioni Koha.

“Ata më shumë kanë drejtuar vetura dhe motoçikleta.Nuk mungojnë as autobusët dhe taksi veturat që drejtohen pa leje. Bëhet fjalë për persona të moshës nga 17 deri në 29 vjeçare.Pjesa më e madhe e tyre janë nga Tetova dhe nfa fshatrat e rrethinës.Në raste të rralla janë evidentuar edhe persona nga Shkupi që janë ndaluar në Tetovë duke drejtuar makinat pa leje”, tha zëdhnësi I Sektorit për Punë të Brendëshme në Tetovë Marjan Josifovski, përcjell Televizioni Koha.

Nga Policia arsyetohen se kohëve të fundit kanë përforcuar kontrollet në rrugët e Tetovës dhe ata që janë pa leje për qarkullim sanksionohen pa dallim.

“Sektori për Punë të Brendëshme në Tetovë vazhdon që të apelojë tek prindërit që të mos u japin veturën fëmijëve të tyre dhe që të mos e sjellin në pikpyetje jetën e tyre dhe të pjesëmarrësve tjerë në komunikacion.Personat që nuk do të dëgjojnë këto apele do të përballen me dënime prej 300 euro, ndërsa ata që ua japin veturën këtyre personave do të përballen me dënim prej 400 euro”, deklaroi Marjan Josifovsk zëdhënës i Sektorit për Punë të Brendëshme në Tetovë, transmeton Televizioni Koha.

Ai tha se kontrollet e kësaj natyre janë shpeshtuar sidomos në bulevardin “Marshall Tito”, në bulevardin e Ilindenit, në rrugën Industriale dhe në hyrje daljet e qytetit të Tetovës. Në këtë drejtim, vozitja e automjeteve me regjistrim të skaduar, dhe pa leje për vozitje, janë dukuri të cilat edhe më tutje dukshëm janë prezente në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, edhe përkundër aktiviteteve të shumta të kontrollit të cilat në vazhdimësi i ndërmarin pjestarët e policisë nga Sektori për punë të brendshme në Tetovë. /Tv Koha/