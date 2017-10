Aleanca për Shqiptarët përmes nënkryetarit Agon Ferati, ka bërë të ditur se kampanja zgjedhore në përgjithësi ka qenë pozitive por ka veçuar se ka patur presione, shantazhe, keqpërdorime si në Zhelinë dhe Shkup, transmeton Televizioni Koha.

Ai më tej ka thënë se kandidatët e kësaj partie në pjesën më të madhe të komunave do të jenë në raundin e dytë kurse tha se ende nuk ka qëndrim se në ato komune ku nuk do të jenë në raundin e dytë cilën parti do të përkrahin. /Tv Koha/