Arrestime në Strugë për blerje votash

Arrestohen tre persona për shitblerje votash në Strugë dhe rrethinë.

Sot janë arrestuar tre persona për shitblerje votash në Strugë gjatë patrulimit të njesive speciale.

Një person në fshatin Misleshovë me iniciale K.I (44 vjeç) një person në Strugë me iniciale R.K (38 vjeç) dhe një person në fshatin Llabunishtë (39 vjeç) me iniciale L.O.

Ndaj personave në fjalë ngrihet Kallzim Penal ne bazë të Kodit Penal dhe Kodit Zgjedhor dhe me çrast rrezikohet burg nga 3-5 vjet, thonë nga Sekotori per Pune te Brendshme (SPB) Ohër.