Pjestarë të policisë nga sektori për punë të Brendëshme në Tetovë dje rreth orës 11.00 kanë privuar nga liria 45-vjeçarin me iniciale N.S nga Tetova i dënuar me një vit burg për veprën e kryer penale “Mashtrim”. Pas arrestimit dhe mbajtjes së shkurtër të realizuar me urdhër gjyqësor N.S është dorëzuar në burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit me burg.

Related