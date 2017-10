ASHMAA ngrit procedura kundërvajtjesh për disa televizione

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (ASHMAA) në bazë të raportit nga monitorimi raportimit të mediave gjatë procesit zgjedhor, ka vërejtur shkelje të procedurave nga TV Nova, Alsat-M dhe TV24, për shkak të tejkalimit të kufirit për program të paguar politik.

“Monitorimi mbi Alsat-M tregon se në 26 dhe 28 shtatori në një orë emitim, është ndarë më shumë kohë nga se që lejohet me ligj për partitë politike në Kuvend, që nuk kanë grupe të deputetëve. Në mbikëqyrjen e TV Nova, prej 28 shtator deri 1 tetor, në një orë ka emituar program të paguar politik nga partitë opozitare, për më shumë se që lejohet me ligj. Procedura ndaj TV24 është ngritur për shkak të mosrespektimit të rregullores për shpalljen e rezultateve të mendimit publike në kronikën me titull “Dita e shtatë e fushatës së zgjedhjeve lokale”, e transmetuar më 1 tetor”, thuhet në njoftimin e ASHMAA.

ASHMAA prej fillimit të procesit zgjedhor, ka filluar me monitorimin e raportimit tek mediat dhe publikon raporte çdo dy javë.

Përndryshe, raportin e plotë mund të gjeni në web-faqenwww.avmu.mk./Telegrafi/