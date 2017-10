Avokati i Popullit: Linja telefonike për shkelje të së drejtës zgjedhore

Zyrat e Avokatit të Popullit në Shkup, Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip, nesër në ditën e mbajtjes së raundit të parë të Zgjedhjeve lokale 2017, prej orës 7:00 e deri në orën 19:00 do të jenë të hapura për qytetarët, me qëllim që t’u ndihmohet në realizimin dhe mbrotjen e të drejtave të tyre.

Përveç personalisht në zyrat qytetarët parregullsitë zgjedhore mund t’i denoncojnë edhe në numrat e telefonave në zyrën në Shkup 02 3129-327 dhe 3129-367, në Manastir në 047 242-310, në Kërçovë në 045 228-586, në Kumanovë në 031 431-488, në Strumicë në 034 329-996, në Tetovë në 044 344-082 dhe në Shtip në 032 389-701.

Avokati i Popullit Ixhet Memeti në kumtesën e sotme e thekson rëndësinë e respektimit të të drejtës së shprehjes së lirë të vullnetit të qytetarëve, si një ndër të drejtat njerëzore fundamentale, që kontribuon për krijimin e institucioneve demokratike dhe funksionale për një shoqëri të shëndoshë demokratike.

Në këtë drejtim, Avokati i Popullit apelon deri të të gjithë, ndërsa veçanërisht deri te organet kompetente, në suaza të mundësive dhe kompetencave të tyre të kontribuojnë për zbatimin e zgjedhjeve në të cilat votimi do të zhvillohet lirshëm dhe pa pengesë, në pajtim me ligjin dhe në mënyrë konsekuente do të respektohen të drejtat e njeriut.