Kandidati për kryetar komune në Tetovë nga radhët e PDSH-së Bardhyl Dauti sot ka vizituar lagjne studentëve që sipas tij, një lagje e cila është përballur me shumë probleme gjatë periudhës së kaluar. Dauti tha se me angazhimin e tij nëse mer mandatin do të rregullohen dhe zgjidhen problemet që i kanë këta banorë, transmeton Televizioni Koha.

PDSH-ja mbrëmë ka mbajtur tubim në Batincë ku edhe ka qenë present kryetari I Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi. /Tv Koha/