Bardhyl Dauti premton amgazhim për personat me invaliditet – (VIDEO)

Kandidati për kryetarë komunë të Tetovës nga rradhët e Partisë Demokratike Shqiptare Bardhyl Dauti ka qëndruar sot për vizitë te shoqata e personave me invaliditet fizik. Me këtë rast Dauti më për së afërmi është njohur me nevojat dhe problemet me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë, pas çka ai premtoi se nëse merr besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën e Tetovë në një mandate katërvjeçarë do të angazhohet maksimalisht në plotësimin e nevojave të tyre, transmeton Televizioni Koha.

Përveç kandidatit për kryetarë komune Bardhyl Dauti të pranishëm në shoqatën e personave me invaliditet fizik kanë qenë edhe kandidatët për këshilltarë nga rradhët e Partisë Demokratike Shqiptare. /Tv Koha/