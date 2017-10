Bejta promovon Projektin “Ujë për Gostivarin” – (FOTO & VIDEO)

Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetar në komunën e Gostivcarit duke folur para banorëve të lagjes Fazaneria tha që me realizimin e projektit “Ujë për Gostivarin”, do të përmbyllet përfundimisht problemi me mungesën e ujit.

“Para dy ditësh Ministria e Transportit dhe Lidhjeve hapi tenderin për realizimin e punimeve për ndërrimin e gypit kryesor të ujësjellësit nga burimi i lumit Vardar në Vërtok dhe deri në Gostivar. Rezervuari i parë për akumulim të ujit është ka përfundimi dhe ndodhet afër fshatrave Vërtok dhe Raven. Tre të tjerat do të ndërtohen në Zdunjë, Banjicë dhe Çegran. Do të ndërrohen gjitha gypat e ujësjellësit në brendinë e qytetit dhe Gostivari do të përmbyll problemin me rrjetin e ujësjellësit për shumë dekada në vijim”, tha Bejta, transmeton Televizoni Koha.

Në takim me banorët, Bejta tha që në programin parazgjedhor është përfshi edhe vazhdimi i rregullimit të shtratit të Jazit nga lagja Fazanerideri në Turçantë vogël. /Tv Koha/