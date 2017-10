BESA kundër BDI-së, mbështet Aleancën për Shqiptarët në Dibër

Kandidati i Lëvizjes BESA në Komunën e Dibrës, Xhemail Xhupi ka deklaruar se në rrethin e dytë do të votojnë kandidatin e Aleancës për Shqiptarët.

“Ne pajtohemi me caktimin e Zotit dhe me verdiktin e popullit. Por, e theksojmë se vota jonë nuk do të shkojë për BDI-në. Janë shpërndarë gjësend për të blerë votën e qytetarëve. Dhe deri diku ia kanë arritur qëllimit. Por, ne do ta vazhdojmë betejën tonë deri në fund”, ka thënë Çupi.

Ai ka deklaruar se rezultati i arritur nuk ishte sipas pritshmërive, megjithatë ishte një rezultat i kënaqshëm, sepse BESA më parë kishte 960 votues, ndërsa tash ka marrë 1272 vota.