Bilall Kasami premton park në Lagjen Teqe – (VIDEO)

Kandidati për kryetarë të komunës së Tetovës nga rradhët e Lëvizjes Besa Bilall Kasami i shoqëruar edhe nga bartësi i listës së këshilltarëve Husein Reka mbrëmë kanë realizuar një takim me banorët e lagjes Teqe të Tetovës ku para tyre kanë shpalosur edhe projektin e një parku pranë shkollës së kësaj lagje që pritet të realizohet brenda mandatit katër vjeçarë nëqoftëse kandidati i Lëvizjes Besa merr besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën e Tetovës në një mandate katër vjeçarë, transmeton Televizioni Koha.

Në ndërkohë kandidati për kryetarë të komunës së Tearcës nga rradhër e Lëvizjes Besa Amir Elezi mbrëmë ka realizuar takim me banorët e fshatit Përshevcë nga ku premtuar se nëqoftëse ai zgjidhet për kryetarë komune një ndër prioritetet do të jetë do të jetë përmirësimi i gjendjes së arsimit në këtë komunë, përcjell Televizioni Koha.

Ndryshe kandidatët për kryetarë komunash nga Lëvizja Besa vazhdojnë që të realizojnë takime me qytetarët e komunave ku ato kandidojnë edhe gjatë ditës së sotme duke shpalosur para tyre programet qeverisëse për këto komuna. /Tv Koha/