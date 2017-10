Kandidati për kryetarë komunë të Tetovës Bilall Kasami nga rradhët e Lëvizjes Besa gjatë një pres konference me gazetarë kushtuar ujit të pijshëm tha se problemi nuk qëndron me mungesë të prurjeve të ujit po me rrjetin e amortizuar të qytetit.

Sipas Kasamit financimi i gjithë këtij aktiviteti do të bëhet me mjete nga buxheti i komunës si dhe me donatorë të jashtëm. /Tv Koha/