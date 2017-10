Blerim Bexheti në Saraj, shkon në raund të dytë me Besën

Në këto momente BDI ka shpallur fitore edhe në komunën e Sarajit, ku kandidat nga kjo parti është Blerim Bexheti, por do të ketë raund të dytë ku do të garojë me Besën.

Festa në Saraj ka filluar nga simpatizantët e Bdi-së.