Bulc-Sugareski: Lidhja hekurudhore kyçe për zhvillim të rajonit

Shtetet e Ballkanit Perëndimor t’i intensifikojnë aktivitetet për ndërlidhje hekurudhore dhe maksimalisht t’i shfrytëzojnë paratë e fondeve evropiane për atë qëllim, porositën në takimin e sotëm në Shkup ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski dhe eurokomisarja e Transportit Violeta Bulc.

Sugareski dhe Bulc kanë biseduar për lidhjen hekurudhore mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, projekt më i madh që realizohet pas nënshkrimit të Marrëveshjes për komunitet të transportit me të cilën ishin ndarë 70 milionë euro për aksin e dytë përgjatë Bellakovcës deri në Kriva Pallankë. “Njëra ndër temat e bisedës ishte që maksimalisht të përshpejtohet ndërtimi i asaj pjese. Atje kishte probleme me shpronësimin që një pjesë të madhe i tejkaluam dhe filluam proces me parakualifikimin që është i lidhur me këto 70 milionë euro me qëllim që ta përshpejtojmë dinamikën e punës”, tha Sugareska pas takimit dypalësh me Bulcin në margjinat e Samitit 100. Potencoi se është bazë të dinamizohet procesi duke pasur parasysh se aksi i tretë, nga Kriva Pallanka deri në Bullgari, është më i komplikuar dhe më i shtrenjtë edhe pse me më pak kilometra. Afati përfundimtar për lidhjen e plotë hekurudhore me Bullgarinë fqinje është nga viti 2025 deri në 2027.