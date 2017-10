Çfarë po kërkon Sabri Fejzullahu te estetistja e ndërhyrjeve plastike

Këngëtari me profesion është aktor, por pasioni për muzikën mundi çdo gjë tjetër. Ai pas vetës numëron shumë këngë dhe albume të cilat dëgjohen nga të gjitha gjeneratat.

Baladat e tij dhe tekstet të cilat rrëfejnë dhe trajtohen kryesisht tematikat e dashurisë, ku vetëm Sabriu di të sjell atë interpretim, dhe që të mbërthen brenda asaj kënge duke e përjetuar plotësisht.

Mund ta quajmë një legjendë e muzikës, edhe pse i takon një gjenerate të vjetër të këngëtarëve, ai edhe sot zë vend të rëndësishëm në muzikën argëtuese. Sabriu hiç më shumë, e as më pak, ka plot 73 vjet në supe, por me një përkushtim të madh ndaj vetës ai gëzon linja vitale.

Këngëtari gjithmonë është shfaq me një elegancë të pa shoq, ajo që me vite e ka bërë të pa ndryshueshëm nga të gjitha këto vite, janë mustaqet, që po të provonte t’i hiqte a do ishte i pranueshëm në masë, siç janë mësuar ta shohin të dashurin Sabri.

Një gjeneratë si e këngëtarit, sigurisht se do e pranonte pleqërinë ashtu se si vije në mënyrë natyrale, por a është e pranueshme kjo te Sabriui, edhe pse pak me vështirësi, pasi një detaj e kemi vënë re shpesh, që flokët e thinjura mbulohen. Por vitet shtojnë edhe vijat e fytyrës që tregojnë pleqërinë, a ka menduar Sabriu në këtë pikë të këtë ndërhyrje për ‘zbutjen’ e rrudhave në fytyrë.

Javë më parë ai është parë në krahët e vajzës që ushtron këtë profesion estetiste e ndërhyrjeve plastike, ku shumë nga yje të estradës i janë nënshtruar ndërhyrjeve të kjo estetiste. Po Sabriun çfarë e shty ta takonte këtë vajzë.