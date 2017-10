Çka ndodh me rrethin e dytë pas bashkëpunimit të Aleancës dhe Besës (Foto)

BDI-ja do të jetë në përballje me Lëvizjen Besa në shtatë komuna kurse me Aleancën për shqiptarët do të garojë në pesë komuna. Me bashkëpunimin e arritur mes Aleancës për shqiptarët dhe Lëvizjes Besa do të ketë mundësi që BDI-ja të humb në disa komuna kryesore që i ka mbajtur deri tani. Por, përsëri vota dhe qytetarët jo çdoherë ndikohen nga partitë.

Përveç votave shqiptare, do të ketë pritje që kandidatët e BDI-së, Lëvizjes Besa dhe Aleancës për shqiptarët në komunat shqiptare, të votohen edhe nga partitë maqedonase, PDSH-ja por edhe nga koalicioni mes RDK-së dhe Unitetit. Gjithashtu partitë turke pritet që të ndikojnë rezultatet përfundimtare. Telegrafi Maqedoni ju sjell matematikat e sakta se kush mund të jetë kryetar komune duke u bazuar në numrat e rrethit të parë dhe koalicionit ”Aleanca me Besë”