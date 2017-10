Çka po zihet mes Egzonës dhe kunatës së Leartës ?

E shumica këtë vërtetë se nuk e kishin pritur.

Egzona është ndër nuset më të përfolura të medieve për momentin, ndërkaq sa i përket biznesit, e ka treguar veten edhe me punën e saj estetike.

Por kësaj radhe, ajo ka vendosur që së bashku me kunatën e Leartës, të hapin butikun më të ri në Prishtinë, me mall shumë ekskluziv.

Në butikun Goddess, i cili do të hapet në Dragodan, të gjitha femrat do të kenë mundësinë të zgjedhin më të mirën, atë se çka i bën të ndjehen zonja me klas.

Garderobë luksoze me cilësi të lartë, vërtetë se nuk do të lë asnjë femër të dalë duarthatë nga butiku Goddess.

E sa i përket përzgjedhjes, që të dy zonjat njihen për veshjen e tyre me klas, andaj s’ka dyshim se zgjedhjet do të jenë të vështira, duke mos ditur nga të filloni…/Kosovarja/