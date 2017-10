Dalja në komunat shqiptare më e ulët

Nga dalja e përgjithshme deri në orën 13, sipas KSHZ-së dalja e votuesve shqiptar është relativisht më e ulët në krahasim me votuesit maqedon.

Deri në ora 13 dalja në komunën e Sarajit është 20.31%, Haraçinë 25.53%, në Kërçovë 25.44%,në Strugë 22.68%, Studeniçan 21.32%, Çair 21.88%. Dalje më e ulët është regjistruar komunën e Zhelinës me 17.71%, Tetovë 18.76 %, Dibër 19.28%.

Nga KSHZ njoftuan se ka pasur raste të regjistruara të parregullsive zgjedhore, por për të njejtat Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të dalin me informatë në ora 18:00, kur do të jetë konferenca e ardhshme per shtyp.