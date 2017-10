Dehari:Unë nuk u bëj ballë emocioneve , por mendja ime merr fuqi nga ndihma e fuqisë së vullnetit tuaj

Vëllezër e motra që vërshuat nga të gjitha anët. Unë nuk u bëj ballë emocioneve , por mendja ime merr fuqi nga ndihma e fuqisë së vullnetit tuaj. Dashuria juaj për Kërçovën është një thesar i stërmbushur përplot xhevahire, gëzimi e kënge, malli e dëshire të pashtershme për të qenë këtu sa herë që nga gjiri i saj ju thërret kushtrimi.

Për mua jeni qenësia më e lartë qiellore, të cilës shpirti im për asnjë çast nuk iu nda e as nuk do t’i ndahej në Europë e SHBA derisa të më shkëputtë vetë vdekja. Prandaj unë nuk qëndroj dot pa qenë pjesë e unitetit tuaj si një lot, një buzëqeshje, një dritë, një jetë, një gjuhë, një komb e një flamur, për të vëzhguar lehtësisht mbi një zhvillim të hovshëm, për një Uskanë të bukur, çfarë e meritoni të gjithë ta keni , ta shihni e ta ndieni. Nuk thonë kot : Kërcova është simbol i Vlorës së kuqe : një Vlorë matan, një Vlorë në këtë anë me emrin e sheshit të fitores USKANË. Sepse vota juaj është si mali, e përtej qindra maleve, sepse ju mbi këtë qiell i nxitët të fluturojnë e të na vështrojnë me lumturi shqiponjat e mëmëdheut Shqipëri e rrotull copave të saj si Kosovë e Çamëri.