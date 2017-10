Horoskopi ditor – 19.10.2017

Dashi

Do ketë zhvillime pozitive gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe çdo gjë do shkoje me se miri. Do tregoheni akoma me te hapur me atë qe keni ne krah. Beqaret do jene te shpërqendruar dhe nuk do përfitojnë aspak nga ftesat qe do iu bëhen. Situata financiare do ketë përmirësime goxha te ndjeshme. Shfrytëzojeni për te kryer investime apo transaksione.

Demi

Do jeni me humor shume te mire gjate kësaj dite dhe do e toleroni me shume partnerin tuaj. Komunikimi dhe bashkëpunimi me te do jete i njëjtë. Beqaret do njohin një person te veçante gjate një shëtitjeje apo gjate një feste me miqtë e tyre. Ne planin financiar do ndikoje se tepërmi Marsi. Ai do iu ndihmoje te zgjidhni sa me shpejt problemet dhe te tregoheni largpamës.

Binjaket

Nuk do merreni shume me jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite sepse një çështje familjare do iu marre me tepër kohe sesa mendonit. Flisni me partnerin tuaj dhe sqarojani situatën. Beqaret do bënin mire te tregoheshin me realiste dhe te mos ëndërronin shume. Financat do jene te mira, megjithatë nuk duhet bere shpenzime ekstravagante. Situata mund te përkeqësohet menjëherë.

Gaforrja

Mos u dekurajoni nëse lidhja ne çift nuk shkon mire sot. Ne çdo fushe te jetës ka ulje dhe ngritje, por e rëndësishme është qe te dilni si t’i tejkaloni situatat e vështira. Beqaret do kenë mundësi me shumice te takojnë persona interesante dhe do ndihen me te plotësuar. Ne planin financiar do merrni disa masa strikte qe pak nga pak situata te përmirësohet.

Luani

Plutoni do ndikoje negativisht sot ne jetën tuaj dhe atmosfera nuk do jete aq e ngrohte sa ju mendonit. Mundohuni te zgjidhni çdo gjë me qetësi dhe delikatese. Beqaret do kalojnë një dite te qete. Tregohuni te hapur ndaj ftesave qe do iu bëhen, por mos u nxitoni për asgjë. Me financat duhet te tregoheni shume here me te kujdesshëm se me pare sepse situata mund te përkeqësohet.

Virgjeresha

Dite përgjithësisht harmonike kjo e sotmja për te dashuruarit. Ai qe keni ne krah do mendoje ne çdo çast t’ua beje qejfin dhe do iu mbaje ne pëllëmbe te dorës. E kush nuk do donte te ishte ne pozicionin tuaj. Beqaret nuk do mendojnë aspak për dashurinë sepse do takohen me disa miq te vjetër. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe te mëdha sepse do gaboni rende.

Peshorja

Dite mjaft pasionante kjo për gjithë ata qe janë ne një lidhje. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni dhe do ia shprehni partnerit ndjenjat ne çdo moment. Beqaret do takohen me disa persona jo shume te sinqerte, prandaj do bënin mire te mos mendonin një histori dashurie me ta. Paguani te gjitha faturat qe keni, por mos shpenzoni për gjera koti sepse financat mund te bëhen problematike.

Akrepi

Partneri do jete ne dispozicionin tuaj gjate kësaj dite dhe do mundohet t’ua beje qejfin ne çdo moment. Tregohuni edhe ju pak me te përkujdesur me te. Dite e trazuar për beqaret. Ata nuk e dine as vete se çfarë do bëjnë dhe kjo do krijoje shpesh situata konfuze. Financat do i menaxhoni me maturi dhe rigorozitet prandaj nuk pritet asnjë problem ne këtë fushe.

Shigjetari

Dëgjojini me mire dëshirat dhe pakënaqësitë e personit qe keni ne krah sot ne mënyrë qe ta përmirësoni situatën ne çift. Toleranca do jete një virtyt i çmuar qe mund t’iu ndihmoje ne çdo situate. Beqaret do kenë mundësi te fillojnë vetëm aventura emocionuese, por afatshkurtra. Investimet e mëdha duhet t’i lini për me vone sepse financat nuk do jene aq te qëndrueshme.

Bricjapi

Do keni goxha debate ne çift gjate kësaj dite dhe asgjë nuk do shkoje ashtu si e kishit menduar. Ne vend qe te largoheni, mundohuni ta zgjidhni situatën me qetësi. Partneri do iu vlerësojë edhe me tepër nëse e bëni këtë gjë. Beqaret ka mundësi te kryejnë takime, por nuk duhet te nxitohen për te bere premtime menjëherë. Financat do jene përgjithësisht jo problematike.

Ujori

Çdo gjë qe keni dëshiruar do iu plotësohet gjate kësaj dite. Se bashku me partnerin do merrni vendime te cilat mund t’ua bëjnë te ardhmen edhe me te bukur. Nëse jeni beqare, as sot nuk pritet te keni shume fat për te gjetur personin e duhur. Financat do mbrohen gjate gjithë kohës nga yjet dhe nuk priten aspak probleme. Përfitoni për te shlyer borxhet.

Peshqit

Dite përgjithësisht pozitive kjo e sotmja për te dashuruarit. Do vazhdoni te flisni hapur me partnerin për gjithçka dhe nuk do keni aspak debate. Beqaret nuk duhet te bëjnë sakrifica ekstreme për te gjetur personin ideal sepse me vone do pendohen. Me shpenzimet duhet te tregoheni te arsyeshëm. Vetëm ne këtë mënyrë financat nuk do kenë probleme serioze.