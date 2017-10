Ishte mister? Ja kështu duket vetulla e Adelinës nga afër

Pothuajse të gjitha këngëtaret “kopjuan” diçka nga stili i Adelina Ismailit.

Dhe jo vetëm. Ishin edhe këngëtarët meshkuj ata që mundoheshin të kopjonin Adelinën. E cila tashmë është shndërruar në një DIVË të bukurisë dhe muzikës pop, shkruan “Kosovarja”. Ishte e para që theu shumë tabu në shoqërinë tonë shqiptare. Adelina Ismaili, këngëtarja e shumë hiteve, dhe një karriere të bujshme e përcjell me plotë dashuri nga fansat gjithandej ku ka shqiptar. Duket se ishte inspirim për shumë kolegë e kolege të saj të cilët filluan karrierën pasi që Adelina ishte bërë shumë e famshme me paraqitjet e saj. Ishin fillimisht fanse e fansa të saj, por që nga dashuria dhe dëshira për t’i ngjasuar filluan të këndonin e ta kopjonin ne veshje, në stil, në të shprehur e në paraqitje. Por, të gjithë ishin një kopje e zbehtë e saj. Pothuajse edhe pse u kopjua në çdo detaj, një gjë mbeti e pa ndryshuar te Adelina, që te pjesa e këngëtarëve të tjerë ndryshoi me kalimin e kohës. Ishte vetulla e famshme e Adelinës, ajo e ndarë në gjysmë.

Ku për të ka fol vet këngëtarja Ismaili para shumë vitesh, në një intervistë kishte thënë se vetullën e ka si “dhuratë” e një problemi mes motrave që kishte ndodhur, si fëmijë kur ishin.

Ndërsa pjesa tjetër e artistëve që ndanin vetullën në gjysmë për t'u dukur sa më Adelinë. Me kalimin e kohës iu mbushte me qime, dhe nuk mbeti asgjë tjetër vetëm një fjalë se ky dhe kjo e kopjuan Adelinën. Revista "Kosovarja" do ua sjell disa foto që ta shihni nga afër vetullën e famshme të Adelinës që asnjëri nga artistët tjerë nuk arriti ta përafronte me origjinalen.