Jugohrom pritet që të rifilloj me punë – (FOTO & VIDEO)

Kombinati Jugogrom në Jegunovcë, së shpejti pritet të rifillojë me punë. Numri dy i ekologjisë Jani Makraduli tha se rifillimi i Jugohromit është pjesë e angazhimeve të qeverisë që të gjithë kapacitetet industriale në vend të funksionojnë, por me obligime të plotësuara për mbrojtjen e ambientit. Ai madje tha se qeveria e kaluar VMRO-BDI ka shantazhuar dhe bërë presion ndaj Jugohromit.

Në ndërkohë, Ekipi i Televizionit Koha sot qëndroi në ambientet e kësaj fabrike prej nga u vërejt se punët për vendosjen e filtrave nuk kanë vazhduar që kur në vjeshtë u hodh gurrëthemeli për vendosjen e filtrave. Siç mund të shihet nga pamjet, punët janë në pikën zero dhe nuk ka asnjë informatë se kur mund të rifillojë vendosja e filtrave, ndërsa pikërisht mungesa e filtrave ishte shkaku kryesor që kjo fabrikë u mbyll nga inspektoriati I Ministrisë së Ekologjisë.Në ndërkohë, nga Sindikata e Puntorëve thonë se presin që gjatë fundjavës të nënshkruajnë marrëveshje me qeverinë që të rifillojë me punë ky kombinat.Por, kryesindikalisti I puntorëve të Jugohromit nuk jep sqarime se pse punët për vendosjen e filtrave janë ndërprerë.

Në ndërkohë, kanë reaguar shoqatat ambientaliste. Arjanit Xhaferi I cili ka kërkuar që të bëhet publike marrëveshja, në të kundërtën do të ketë sërish revolt të qytetarëve.

Poashtu gjatë ditës ka reaguar edhe Lëvizja Nëna dhe Fëmija e cila proteston kundër nënshkrimit të një marrëveshje me fabrikën Jugohrom, pa instalimin e filtrave ekologjik.

“Lëvizja Nëna dhe Fëmija, dhe qytetarët e Tetovës nuk do të lejojnë hapje të fabrikës pa instalimin e filtrave ekologjik që me vite u premtuan dhe asnjëherë nuk u realizuan. Për këtë do të protestojmë siç kemi protestuar deri më tani, me kërkesë që sa më shpejtë kjo fabrikë të fillojë me procesin e instalimit të filtrave pa tregëtuar me shëndetin e fëmijëve tanë dhe banorëve të komunës së Tetovës dhe më gjërë të rajonit të Pollogut të cilët kishin impakt direkt nga ajri i ndotur viteve të kaluara, në asnjë formë dhe mënyrë. Çdo marrëveshje mes fabrikës Jugohrom, si dhe Qeverisë së Maqedonisë pa instalim të filtrave kuptohet si minim direkt i premtimeve të Kryeministrit Zoran Zaev, dhe partive të kualicionit, Ministrave të kësaj qeverie, ndaj qytetarëve se qeveria e re do të angazhohet rreth ambientit jetësorë dhe për një Maqedoni më të pastër, duke siguruar ambient dhe ajër të pastër për gjithë qytetarët e Maqedonise. Përkujtojmë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë që prej ditës së mbylljes së Fabrikës Jugohrom, Tetovës, iu kthye çiltërsia e qiellit, ajri i freskët i Malit Sharr, u largua mjegulla e zezë vdekjepruese që mbulonte qytetin tonë gjatë këtyre viteve kur Fabrika Jugohrom punonte dhe helmonte qytetarët e Tetovës”, thuhet në reagimin e Lëvizjes Nëna dhe Fëmija. /Tv Koha/