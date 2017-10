Kandidatët zotohen për një Tetovë më të zhvilluar dhe të pastër – (FOTO & VIDEO)

Me nënshkrimin e marrëveshjes “Pesë Përkushtimet ndaj tetovarëve” të inicuar nga organizata joqeveritare ambientaliste “Eco Guerilla” kandidatja për kryetare komune nga rradhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi, si dhe kandidati nga Aleanca për shqiptarët për kreun e komunës Adnan Neziri janë zotuar se nëqoftëse marrin besimin e qytetarëve për të qeverisur me komunën e Tetovës në një mandate katër vjeçarë do të angazhohen në realizimin e këtyre pesë përkushtimeve që kanë të bëjnë me transparencën e plotë fiskale, pastrimin e rrugëve, dhe lagjeve të qytetit, organizimin e transportit publik, si dhë shndërrimi i kazermës në park të qytetit, përcjell Televizioni Koha.

Nga Lëvizja Eco Guerilla theksuan se janë ftuar të gjithë kandidatët nga të gjitha partitë politike për të nënshkruar këtë dokument mirëpo disa të tjerë edhe pse ftesës i janë përgjigjur pozitivisht munguan në aktin e nënshkrimit, transmeton Televizioni Koha.

Sipas Eco Guerillës marrëveshja e nënshkruar do të mbikqyret nga ana e kësaj organizate joqeveritare por edhe nga ana e qytetarëve të cilët janë të interesuar që të jetojnë në një qytet më të pastër, më të zhvilluar dhe më të bukur. /Tv Koha/