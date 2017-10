Kandidatja që fitoi te shqiptarët në Shkup me falenderim emocional për votuesit

Ju falemnderit njerëz te mirë që ishit me mua në këtë betejë zgjedhore, e që ishit shumë!

Ju falemnderit të gjithë juve që më dhatë më të shenjtën në një proces politik zgjedhor, Votën Tuaj!

Ju falemnderit edhe juve që respektuat dhe votuat një nga shtatë kundër kandidatët e mi. Treguat kulturë politike të diçkaje që quhen Zgjedhje dhe Ju zgjodhët e votuat sipas bindjeve tuaja politike, e me këtë i dhatë bukuri Zgjedhjeve.

Falemnderit Lëvizja Besa ,Zeqirija Ibrahimii, Afrim Gashi që më ofruat, besuat dhe nderuat me kandidaturën për kryetare të Qytetit të Shkupit, uroj t’ju kem dal hakut dhe nderuar njësoj. Ju falemnderit edhe më shumë që i dhatë historisë së Shkupit

Gruan e parë shqiptare kandidate për kryetare të Qytetit te Shkupit, ani pse shqiptarët nuk e çmuan dhe vlerësuan shumë këtë dhe u rreshtuan pas nje “koncepti qytetar” jo shume të sinqertë.

Ju shërbeftë per “nder” te gjithë juve që u morët me shpifje dhe arritët t’më gjeni tre “mëkate”. “Mëkatin” e parë që ma gjetët ishte vendi im i punës dhe ju e shtrembëruat këtë fakt duke e paraqitur si urë ndërlidhëse të një bashkëpunimi inekzistent. “Mëkatin” e dytë që e gjetët tek unë ishte “gabimi” im i rëndë që kisha pranuar ftesën për të qenë pjesë e dasmës së koleges dhe mikes time dhe se ajo kishte vendosur të na ul në një tavolinë të gjithë kolegët duke perfshirë këtu edhe një nga 7 kandidatët e tjerë KT dhe prap e treguat përallën e njëjtë:-Kandidatja Nafie Selmani urë ndërlidhëse e Besës me një parti politike. Dhe “mëkatin” e tretë dhe të fundit që arriti ta gjejë shpirtvogëlsia juaj ishte një takim protokollar ku pjesemarrësit në këtë takim uleshin sipas protokollit të organizatorit dhe ju shpirtvegjël e injorantë mediatik e lodhët dhe maltretuat mediatikisht publikun duke shpif se fotoja është bërë në aheng privat! Por ju shpifës nuk arritët të gjeni mëkate të vërteta tek unë, nuk gjetët para të pista e të vjedhura, nuk arritët të gjeni se kam keqpërdorur ndonjë njeri apo pozitë, hiç ama hiç për asgjë në jetë. Përkundrazi gjithë jetën time kam respektuar çdo njeri të mirë, vyeshëm e punëtor. Ju hallakatët jetën time private dhe profesionale, por aty gjetët guxim,ndershmeri,humanizëm, solidaritet, profesionalizëm. Dhe të dëshpëruar nga kjo i nisët të koordinuar shpifjet sipas agjendave të caktuara partiake dhe këtë e bëtë për pak para të pista nga shefat e juaj partiak, e të vjedhura nga populli. Juve portale shpifëse u them TURP JU QOFTE. Mbetshhi të shurdhër e memec ju kreatorë te krimit mediatik, e të së keqes shoqërore!

Falenderim të veçante për familjen time,miqtë dhe mikeshat të cilët per asnjë çast nuk më lanë vet dhe dhanë gjithcka nga vetja e tyre për të më ndihmuar në këtë sfidë. Ju falemnderit PAFUNDËSISHT. Paçi veç të mira në jetë!/ Nafie Selmani, kandidate e Lëvizjes BESA për kryetare në qytetin e Shkupit e cila fitoi 11 mijë vota