Kek me kakao dhe arra në 5 minuta

Nga Linda Fishta, Fotografia Armand Habazaj

Ne e kemi quajtur bukë por nuk është tamam e tillë; mund të quhet edhe kek! Sidoqoftë, çfarëdo emri që t’i vini, do jetë njësoj e shijshme!

PËRBËRËSIT për tavë drejtkëndëshe 30×10 cm:

● 300g miell integral ● 3 vezë ● 250ml kos i bardhë ● 70ml vaj ulliri “delicat” ose vaj luledielli ● 100g

çokollatë e zezë e thërrmuar ● 1 bustinë sodë për ëmbëlsira, pa vanilje ● një majë thike kripë

PËRGATITJA:

Ndezim furrën me 170°.

1.Në një tas, me ndihmën e rrahësit të vezëve me dorë përziejmë: kosin me vezët, vajin dhe kripën. Shtojmë miellin, thërrimet e çokollatës, sodën me sitë. I përziejmë mirë të gjitha deri sa të kemi një brumë homogjen.

2.Hedhim brumin në tavën e lyer me gjalpë e miell. E pjekim për 40 minuta afërsisht ose derisa të bëjmë provën me kruajtëse dhëmbësh dhe ajo të dalë e pastër. E shërbejmë për mëngjes me pak gjalpë e marmelatë portokalli, ose sipas dëshirës. E ruajmë të mbështjellë me letër alumini.