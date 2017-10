Kronika e zezë – 31 Tetor 2017 – (VIDEO)

Mbrëmë rreth orës 22.00, në rrugën regjionale Tetovë-Pirok, afër fshatit Pallçisht ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin janë aksidentuar dy automjete me targa të Tetovës, një veturë e tipit “Golf”, E DREJTUAR NGA 20-vjeçari me iniciale B.I nga Bogovina si dhe një veturë tjetër e tipit “BMW”, të cilën e ka drejtuar 24-vjeçari me iniciale E.XH nga i njëjti fshat. Në këtë aksident që të dy vozitësit si dhe bashkëudhëtari i veturës Golf me iniciale S.M 19-vjeçarë nga Gradeci i Gostivarit për pasojë kanë marrë lëndime trupore, dhe me anë të një veturë tjetërn janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës nga ku pas marrjes së ndihmës janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer ekspertizë në vendngjarje dhe sipas të dhënave fillestare si shkak për këtë aksident është mosmbajtja e anës përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet që të jetë rreth 100 mijë denarë.

Në bulevardin e Ilindenit në Tetovë mbrëmë rreth orës 23.00 një veturë e tipit “BMW”, e drejtuar nga 20-vjeçari me iniciale L.S nga Tetova ka humbur kontrollin mbi automjetin për pasojë ka dalë nga rruga dhe ka goditur një shtyllë metalike të ndriçimit publik. Nga dalja prej rrugës vozitësi ka marrë lëndime trupore dhe me anë të një veture tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës nga ku pas marrjes së ndihmës është lëshuar për mjekim shtëpiak. Si shkak i këtij aksidenti është mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës gjegjësisht vozitja e shpejtë, përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet që të jetë rreth 60 mijë denarë.

Dje në mëngjes rreth orës 8.30 minuta në atarin e fshatit Tanushë të Rekës së Epërme në vendin e ashtuquajtur “Melnik”, të punësuarit në parkun kombëtarë “Mavrovë”, kanë gjetur dy mjete shpërthyese gjegjësisht të kalibrit 60 milimetër të cilat mesiguri datojnë që nga konflikti i armatosur i vitit 2001. Është kryer hetim më vendngjarje mjetet shpërthyese janë fotodokumentuar, më pas janë marrë dhe u janë dorëzuar për transport dhe shkatërrim pjestarëve të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim.