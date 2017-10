Kryeministri Haradinaj do marrë çmimin ‘mashkulli i vitit’: Surprizon bashkëshorten si askush tjetër! (Foto)

Një nga çiftet më simpatike të personazheve të njohur është pikërisht Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj dhe bashkëshortja e tij Anita të cilët shfaqen gjithnjë krahë njëri tjetrit duke qenë suportuesit më të mëdhenj.

Larg politikës dhe diskutimeve që ngjallin debat, Ramushi duket se është një nga meshkujt më të përkushtuar dhe më origjinalët kur vjen fjala për të surprizuar të dashurën e tij të zemrës prej 13 vitesh tashmë.

Në 37 vjetorin e saj, burime për ‘Prive’ bëjnë me dije se kryeministri kishte përgatitur një mbrëmje shumë të bukur të cilën e finalizoi me një buqetë me plot 100 trëndafila.