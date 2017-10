KSHZ, pas mesnate skadon afati për ankesat – (VIDEO)

Partitë akoma nuk kanë dorëzuar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor ankesat për parregullsi në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Mwsohet se Aleanca për Shqiptarët ka përgatitur gjithsej 13 ankesa, të gjitha nga vendvotimet në Strugë. Nga Lëvizja Besa nuk japin numër të saktë të ankesave dhe për cilat komuna behet fjalë. Nga KSHZ thonë se sonte skadojnë dy afatet për ankesa.

Afati për sjelljen e ankesave për procedurën e votimit skadon sonte në ora 19:00 ndërsa afati për sjelljen e ankesave për numërimin dhe përcaktimin e votave skadon në ora 02:00 pas mesnate.

Pas pranimit të ankesave, Komisioni Shtetërorë Zgjedhorë është i obliguar që t’i shqyrtojë dhe të vendos për ankesat brenda 48 orëve.

Pas marrjes së ankesave eventuale, KSHZ ka afat 48 orë që t’i shqyrton dhe të vendos për të njëjtat. Në pajtim me rregullat për vendosjen në lidhje me ankesat, shërbimi ligjor do të përgatit raport e cila përmban të dhëna në lidhje me atë se a janë në rregull ankesat, cilat janë bazat të cilët i përbëjnë ankimet dhe dëshmitë materiale që u posedojnë. Sapo të përgatitet ky raport, Komisioni Shtetëror Zgjedhor cakton seancë publike ku do të shqyrtohen dhe vendos për këto ankesa – tha Lupka Gugucevska, Zëdhënëse e KSHZ-së.

Kundër vendimit të KSHZ-së mund të parashtrohet ankesë deri të Gjykata Administrative në afat prej 24 orëve pas pranimit të vendimit. Gjykata Administrative pas ankesës obligohet të sjell vendim në afat prej 48 orëve pas pranimit të saj. Në ditën e zgjedhjeve janë parashtruar katër ankesa nga qytetarët të cilët nuk kanë qenë të regjistruar në Listën Zgjedhore, por Komisioni i ka refuzuar sepse qytetarët kanë nxjerrë dokumente personale pas përfundimit të kontrollit publik. Ndërkaq parregullsi në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale ka vërejtur edhe OSBE-ODIHR. Për 29 tetorin në raportin e tyre qëndron se janë vërejtur një sërë parregullsish si ajo e presionit mbi votuesit, blerje e votës dhe fotografim i votës.