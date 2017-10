LSDM premton mbrojtje sociale për qytetarët – (FOTO & VIDEO)

LSDM-ja në programën e saj ka për prioritet përkujdesjen e dhe zgjidhjen e problemeve për qytetaërt që janë të kategorisë së veçantë. Elena Spiroska, kandidate për këshilltare nga LSDM tha se në bashkëpunim me pushtetin qendror do të ndërmeen masa për përmirësimin e kualitetit të jetesës së kësaj kategorie.

Do të hartojmë programe konkrete që institucionet të përkushtohen ndaj nevojave sociale të qytetarëve, tha Spiroska, transmeton Televizioni Koha.

Në kuadër të kësaj fushate do të vendosim edhe puntor social familjarë, kurse qytetarët që janë me nevoja të veçanta do të marrin shërbime cilësore në kohë në komunat ku jetojnë, do të hapim qendra për fëmijët të cilët kanë pengesa gjatë zhvillimit, që të mund të jenë pjesë e shoqërisë, tha Elena Spiroska, kandidate për këshilltare nga LSDM. /Tv Koha/