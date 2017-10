LSDM: Prioritet rritja ekonomike – (VIDEO)

Kandidatja për këshilltare në këshillin e komunës së Tetovës Anastasija Blazhevska, nga radhët e LSDM-së, gjatë një takimi me gazetarë ka thënë se zhvillimi ekonomik i vendit është një nga përcaktimet e kësaj partie.

Masat që i ndërmarrim së bashku me qeverinë e udhëhequr nga LSDM-ja në mënyrë direkte do të ndikojnë në përmirësimin e buxhetit vendor të çdo familje, theksoi Blezhevska. Ajo më tej nënvizoi se qeveria i premtoi dhe realizoi heqjen e taksës radiodifuzive, rrogën minimale si dhe kthimin e tarifës së lirë të rrymës elektrike.

Sipas saj, bashkëpunimi me sektorin e biznesit në territorin e komunës duke përfshirë atë në krijimin e prioriteteve të komunës do të ndikojë në hapjen e vendeve të reja të punës.kandidatja e LSMD-së tha se në këtë mënyrë do të vendoset një bashkëpunim i mirëfilltë i komunës dhe sektorit të biznesit duke u mundësuar edhe atyre që të kryejnë më shumë punësime dhe të risin kapacitetet e tyre. /Tv Koha/