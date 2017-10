Mëngjesi më i shëndetshëm që pastron zorrët, lufton kapsllëkun dhe ju ndihmon të bini në peshë

E kemi permendur disa here qe menaiesi eshte vakt shume i rendesishem dhe nuk duhet te menjanohet asniehere, sidomos nese doni te bini ne peshe. Ne te vertete nje mengjes i shendetshem ju ndihmon jo vetem te humbisni kilogramet e tepert, por sipas studimeve thuhet se parandalon dhe kancerin e zorres se trashe, sidomos nese konsumoni tershere.

Hani tershere me kos pa yndyre ose qumesht cdo dite hidhni 4 luge tershere ne nje tas dhe lereni te zbutet per disa ore. Me pas hidhini pak fruta te thata si arra, bajame apo fruta te fresketa dhe konsumoieni cdo mengies.

Ja perfitimet e ketij mengjesi te shendetshem:

Ju jep ndjesine e naopjes: tershera permban shume fibra dhe do t’ju beje te ndiheni te ngopur per disa ore. Aio eshte nie ushqim ideal per ata qe duan te bien ne peshe.