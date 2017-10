Milaim Zeka merret në pyetje nga policia për mashtrim dhe ikje nga tatimi

E plotësuar- Policia e Kosovës ka konfirmuar për Telegrafin ndalimin e deputetit të Nismës, Milaim Zeka.

Ndalimi i tij është bërë lidhur me dyshimin për mashtrim me viza, me ç’rast është intervistuar nga Policia e Kosovës.

“Mund të ju konfirmojë se sot Policia e Kosovës ka intervistuar personin me inicialet M.Z lidhur me veprën që ndërlidhet me “Mashtrim” dhe shmangie nga tatimi.

Lidhur me këtë rast Policia e Kosovës të gjitha veprimet e mëtejme do ti ndërmarr në konsultim dhe koordinim me prokurorinë”, thuhet në përgjigjen e policisë.